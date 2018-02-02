Сокращений среди водителей общественного транспорта в Ереване не ожидается. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 2 февраля сказал руководитель рабочей группы по проведению реформ общественного транспорта Еревана, вице-мэр Ваге Никоян.

По его словам, в соответствии с новым проектом, вместо 115 будут действовать 42 маршрута, они охватят всю территорию Еревана. Согласно проекту новая сеть предназначена для интегрированной системы автобусов, троллейбусов и метро и исключает эксплуатацию микроавтобусов.

В то же время, как отметил Ваге Никоян, для автобусов предусмотрены весьма строгие и критерии, исключено использование транспортных средств, срок эксплуатации которых истек. По словам заместителя мэра Еревана, транспортные средства должны соответствовать требованиям безопасности и комфорта, а также нуждам пассажиров с ограниченными возможностями. По его словам, реформы в сфере общественного транспорта в Ереване не станут поводом для сокращения водителей, поскольку они будут работать посменно.

Как известно, 18-го января состоялось первое в этом году заседание профессиональной рабочей группы по реформам общественного транспорта Еревана. Руководитель рабочей группы, заместитель мэра Еревана Ваге Никоян представил проект новой сети общественного транспорта Еревана, разработанный консалтинговой компанией WYG. Заключительный вариант проекта будет представлен после профессиональных исследований, которые проведут члены рабочей группы.

В частности, новым проектом предлагается трехкратно сократить количество транспортных средств и маршрутов. Таким образом, вместо 115 будут действовать 42 маршрута, а вместо 2039 транспортных средств – 939. Транспортные средства, в отличие от существующей системы, будут действовать по принципу взаимодополнения. «Представленным проектом будут исключены повторяющиеся маршруты. В то же время, транспортные средства будут одинаково доступны во всех частях столицы, обеспечивая безопасное, надежное и надлежащее обслуживание пассажиров», – отметил Ваге Никоян.