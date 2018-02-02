Члены армянской общины Великобритании отмечают важность владения Арменом Саргсяном ситуацией в диаспоре

Члены армянской общины Великобритании считают Армена Саргсяна наилучшим кандидатом в президенты Армении, поскольку они особо отмечают важность владения Арменом Саргсяном ситуацией в диаспоре.

В беседе с «Арменпресс» общественный деятель из Лондона Севан Артин приветствовал его встречи с общественностью и политическими организациями, в рамках предвыборного процесса. По его словам, как новое лицо, Армен Саргсян ищет новизны. «Армен Саргсян является наилучшим кандидатом в президенты Армении, поскольку он долго жил за ее пределами и владеет ситуацией в диаспоре. Важно, что он пожелал встретиться с общественностью до вступления в должность. Это новый подход к тому, что необходимо Армении. Я надеюсь на его успехи в миссии президента»,- сказал Севан Артин. По его словам, у Саргсяна хорошо налаженные связи в США и РФ, что делает его полезным вво внешнеполитическом отношении.

Член совета армянской общины Великобритании Раффи Саргсян отметил, что часто общался с Арменом Саргсяном в бытность его послом и впечатлен его возможностями в администрировании, вниманием к вопросам общины.

Член совета армянской общины Великобритании Раффи Саргсян ожидает от Армена Саргсяна на посту президента Армении повышения международной значимости Армении.

Кроме того, он указал проблемы, имеющиеся в отношениях родина-диаспора. «Одна из основных бед диаспоры – неорганизованность, передряги между традиционными партиями, разнящиеся подходы, передаваемые из поколения в поколение. Все это привело сегодня к стихийности ситуации в диаспоре»,- сказал он, отметив, что вопрос был несколько урегулирован за годы независимости и деятельности посла.

Член совета армянской общины Великобритании Раффи Саргсян высказался также о проведении конференций Армения-диаспора, по его мнению, они должны быть более адресными, узкопрофессиональными и эффективными.

Кандидатом на пост четвертого президента Армении от РПА назван бывший премьер-министр Армении, посол Армении в Соединенном Королевстве Армен Саргсян.

Как передает «Арменпресс», президент Серж Саргсян уже встречался с ним в президентской резиденции.

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.

В 1976-1984 годах преподавал в ЕГУ, основал Отдел ком пьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики в ЕГУ. Был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.

В 1991-1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.



В 1995-1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.

В 1996-1997 гг. Армен Саргсян был премьер-министром Армении.

В 1998-1999 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

Занимал и другие почетные и исполнительные должности.