Время в Ереване: 11:07:36,   2 Февраль

Холдинг Alphabet зафиксировал по итогам квартала чистый убыток в размере более $3 млрд


Американский холдинг Alphabet, в который входит в том числе компания Google, зафиксировал по итогам четвертого квартала прошлого года чистый убыток в размере чуть более $3 млрд ($4,35 на одну акцию). Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в четверг корпоративном отчете компании.

Такие результаты оказались хуже прогнозов аналитиков. Для сравнения, по итогам четвертого квартала 2016 года компания зафиксировала прибыль в размере $5,3 млрд. Как отмечает агентство Reuters, в течение последнего года Alphabet активно инвестировала в производство смартфонов, домашних устройств и разработку самоуправляемых автомобилей, однако не все эти сферы оказались прибыльными. При этом основной бизнес Alphabet в сфере интернет-услуг, за который отвечает Google, продолжает показывать стабильные результаты.

Выручка компании за четвертый квартал составила $32,3 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 24 процентных пункта.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации