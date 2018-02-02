Холдинг Alphabet зафиксировал по итогам квартала чистый убыток в размере более $3 млрд

Американский холдинг Alphabet, в который входит в том числе компания Google, зафиксировал по итогам четвертого квартала прошлого года чистый убыток в размере чуть более $3 млрд ($4,35 на одну акцию). Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном в четверг корпоративном отчете компании.

Такие результаты оказались хуже прогнозов аналитиков. Для сравнения, по итогам четвертого квартала 2016 года компания зафиксировала прибыль в размере $5,3 млрд. Как отмечает агентство Reuters, в течение последнего года Alphabet активно инвестировала в производство смартфонов, домашних устройств и разработку самоуправляемых автомобилей, однако не все эти сферы оказались прибыльными. При этом основной бизнес Alphabet в сфере интернет-услуг, за который отвечает Google, продолжает показывать стабильные результаты.

Выручка компании за четвертый квартал составила $32,3 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 24 процентных пункта.