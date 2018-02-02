В сеть утекли спойлеры финала «Игры престолов»

Поклонники сериала «Игра престолов» узнали подробности сюжета восьмого сезона. Они засняли на видео съемки одной из сцен финальной части, запись опубликована на фанатском сайте Watchers on the Wall, сообщает Арменпресс.

«Это не какая-то маленькая утечка. Это настоящий финал прямо для вас», — заявили авторы поста.

В ролике видно, как на съемочной площадке горит Винтерфелл, родовой замок дома Старков, члены которого играют в «Игре престолов» ключевые роли.