Банду врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими почками, раскрыла египетская полиция Каире, как передает Арменпресс, об этом пишет новостной портал "Йоум7".

Преступники через посредников находили нуждавшихся в деньгах "доноров", которых убеждали за 25 тысяч египетских фунтов (порядка 1,4 тысячи долларов США) продать свою почку. Затем "доноры" приезжали в Каир, где несколько дней жили на съемной квартире и сдавали анализы. Прием таких "пациентов" вела в своем частном кабинете одна из задержанных врачей. Затем "донора" перевозили в частную клинику, где привлеченный к деятельности банды хирург проводил операцию.

В настоящий момент все члены банды задержаны, пострадавшие дают свидетельские показания.