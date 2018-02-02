2 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял членов Центрального комитета АРФД Арцаха во главе с его представителем Давидом Ишханяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики страны.Президент Саакян поздравил новоизбранных членов Центрального комитета, пожелал им плодотворной работы, подчеркнув, что постоянные консультации с политическими партиями имеют важное значение с точки зрения эффективного решения различных задач, стоящих перед страной.