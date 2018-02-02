Время в Ереване: 11:07:36,   2 Февраль

Бако Саакян принял членов Центрального комитета АРФД Арцаха


2 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял членов Центрального комитета АРФД Арцаха во главе с его представителем Давидом Ишханяном. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики страны.
Президент Саакян поздравил новоизбранных членов Центрального комитета, пожелал им плодотворной работы, подчеркнув, что постоянные консультации с политическими партиями имеют важное значение с точки зрения эффективного решения различных задач, стоящих перед страной.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации