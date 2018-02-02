На территории Армении 2-го февраля – днем, 3-7-го февраля осадков не ожидается. Ветер – юго-западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха в Армении повысится на 2-5 градусов, в восточных районах – на 6-8 градусов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью гидрометцентра МЧС Армении, в Ереване 2-го февраля – днем, 3-7-го февраля осадков не ожидается. В Ереване температура воздуха также будет повышаться, и 6-го февраля составит 11-13 градусов в дневные часы.