Время в Ереване: 11:07:36,   2 Февраль

Температура воздуха в Армении повысится на 2-5 градусов


На территории Армении 2-го февраля – днем, 3-7-го февраля  осадков не ожидается. Ветер – юго-западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха в Армении повысится на 2-5 градусов, в восточных районах – на 6-8 градусов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью гидрометцентра МЧС Армении, в Ереване   2-го февраля – днем, 3-7-го февраля  осадков не ожидается. В Ереване температура воздуха также будет повышаться, и 6-го февраля составит 11-13 градусов в дневные часы.




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