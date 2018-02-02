Карен Карапетян в Алматы встретился со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым

Премьер-министр Армении Карен Карапетян в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в городе Алматы, сегодня, 2 февраля, встретился со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Руководители кабминов двух государств обсудили повестку дня армяно-белорусских экономических отношений и перспективы развития взаимодействия.

Премьер-министр Армении отметил, что в прошлом году страны увеличили товарооборот на 20%. Стороны указали, что существует большой потенциал для углубления отношений и необходимо стимулировать позитивные тенденции.

Карен Карапетян ознакомил Андрея Кобякова с возможностями открывшейся в ноябре 2017 года на армяно-иранской границе Свободной экономической зоны, отметив, что СЭЗ может быть интересна для белорусского бизнеса и, в частности, для компаний сферы сельского хозяйства.

В ходе встречи были также обсуждены возможности углубления сотрудничества в ряде сфер, в частности в сферах животноводства, информационных технологий. В данном контексте была отмечена важность работы межправкомиссии.

Собеседники коснулись также вопросов взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.