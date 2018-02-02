В Егварде женщина похитила за долги 10-летнего ребенка: правоохранительные органы вернули ребенка матери

Жительница Егварда 1-го февраля взяла в заложницы 10-летнюю дочь своего должника и потребовала возврата долгов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

1-го февраля одна из жительниц Егварда сделала в полиции заявление о том, что ее знакомая, которой она должна некую сумму денег, обманным путем завлекла ее 10-летнюю дочь к себе домой и удерживает ее, требуя возврата долгов. Осуществив необходимые мероприятия, правоохранительные органы вернули ребенка матери. В полиции готовят по данному инциденту материалы.