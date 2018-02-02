В Армении завершилось строительство детского сада на 100 мест для детей военнослужащих ЮВО

На территории жилого военного городка в г. Гюмри российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, завершилось обустройство детского сада Министерства обороны РФ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в здании выполнен капитальный ремонт помещений, заменена кровля, проведены новые системы отопления, электроснабжения, канализации и вентиляции.

Дошкольное образовательное учреждение, состоящее из двух модулей, рассчитано для размещения 100 детей военнослужащих российского соединения.

На площади более 2 тыс. кв. метров оборудованы классы, игровые комнаты для отдыха и приема пищи для 5 групп детей дошкольного возраста. Также оборудованы помещения для приготовления пищи, спортивный зал и методические кабинеты для персонала - психолога, логопеда, преподавателя музыки.

До конца 2018 года на территории жилого военного городка, запланировано построить стадион, игровые и спортивные площадки.