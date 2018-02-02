Глава МИД КНДР Ли Ён Хо направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием отреагировать на "опасные игры" США на Корейском полуострове, которые, по его мнению, могут привести к ядерной катастрофе мирового масштаба. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг вечером агентство ЦТАК.

"В том случае, если таким трудом достигнутая атмосфера улучшения межкорейских отношений и смягчения напряженности будет подорвана из-за происков США, которые стягивают вооружение для ведения ядерной войны на Корейский полуостров и в районы рядом с ним, Вашингтон никогда не сможет уйти от ответственности за это. ООН, естественно, не должна сохранять молчание в отношении опасных игр США, обостряющих ситуацию в регионе и способных втянуть весь мир в ядерную катастрофу", - говорится в письме.