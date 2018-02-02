Тиллерсон посоветовал Мадуро уехать на Кубу

США не требуют смены режима в Венесуэле, но считают, что добровольный уход президента Николаса Мадуро был бы самым простым вариантом разрешения кризиса, заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он предположил, что лидер Венесуэлы после отставки мог бы уехать к своим друзьям на Кубу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Мадуро мог бы выбрать просто уйти, это бы было самым простым вариантом. Но вы знаете, мы не выступали за смену режима или уход президента Мадуро, мы призываем к его возвращению к выполнению конституции", — сказал Тиллерсон, выступая в Техасском университете в Остине.

"Если для него станет слишком горячо, я уверен, у него есть друзья на Кубе, они могут предложить ему хорошее имение (hacienda) на пляже, и он будет хорошо жить там", — добавил госсекретарь США под смех зала.