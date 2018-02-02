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21-летняя Эффигения Арменян разыскивается как без вести пропавшая


Полицией отделения Малатии разыскивается без вести пропавшая 21-летняя Эффигения Арменян. Как передает «Арменпресс», всех, кто знает о ее местонахождении, просят обратиться в отделение полиции Малатии или в ближайшее отделение.


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