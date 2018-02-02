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Актриса Джина Лоллобриджида получила звезду на "Аллее славы" в Голливуде


Итальянская актриса Джина Лоллобриджида, носившая прозвище "самой красивой женщины в мире", получила собственную звезду на "Аллее славы" в Голливуде в возрасте 90 лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Видеоотчет о церемонии чествования актрисы размещен на официальном сайте "Аллеи славы", которая насчитывает более 2,6 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства.

Международную славу Джине Лоллобриджиде принесли главные роли в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) и "Собор Парижской Богоматери" (1956).

 

 

 

 




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