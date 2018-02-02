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СМИ: на пляже в Ницце образовался кратер диаметром 5 м


Кратер, диаметр которого составляет 5 м, а глубина - 2 м, образовался в среду утром на пляже Лидо, расположенном вдоль Английской набережной во французской Ницце. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, обвал поверхностного грунта, в результате которого образовалась наполненная солоноватой водой воронка, был вызван подземными водами. По словам властей города, подобный феномен наблюдается на этом галечном пляже уже в третий раз за 10 лет.

По данным телеканала, вокруг кратера был установлен периметр безопасности, после чего он был засыпан.


 




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