Уругвай отказался обеспечивать безопасность, затребованную Эрдоганом: известны детали отмены визита

Агентство Prensa Armenia попыталось выяснить причины отмены визита президента Турции Эрдогана в страны Латинской Америки.

Как передает «Арменпресс», агентству Prensa Armenia стало известно, что натянутость началась, когда 26-го января посол Турции в Уругвае, Аргентине, Парагвае Мерал Барлаш обратился к МИД Уругвая, чтобы уточнить, встретится ли президент Уругвая Табаре Васкес с Эрдоганом по полной программе, в ответ ему было сказано, что Васкес сможет встретиться с Эрдоганом в формате короткого свидания, что не удовлетворило турецкую дипломатию. Кроме того, правительство Уругвая отказалось предпринять чрезвычайные меры по обеспечению безопасности Эрдогана, в частности, наличие 100 турецких телохранителей, снайперов и спецсобак.

МИД Уругвая узнало об отмене визита Эрдогана 30-го января – из прессы.

В конце ноября 2018 года в Аргентине впервые состоится саммит G20, под председательством президента Аргентины Маурисио Макри. Предполагается, что до посещения Аргентины, Эрдоган поедет в Уругвай.

В 2010 году Эрдоган, будучи тогда премьер-министром Турции, уже отменял визит в Аргентину. Тогда в Буэнос-Айресе планировалось установить памятник Кемалю Ататюрку, в связи с чем и должен был приехать Эрдоган. Под давлением армянской общины, городские власти – во главе с тогдашним мэром Маурисио Макри, отменили проект установки этого памятника.

Армянская община организовала акцию протеста в сентябре 2013 года, когда Эрдоган приехал в Аргентину, чтобы на заседании МОК продвигать предложение о проведении Олимпийских игр 2020 года в Стамбуле.