На 106-м году жизни скончалась Силвард Атаджян - последний очевидец, переживший Геноцид армян

Ушла из жизни скончалась последний очевидец Муса-лера, пережившая Геноцид армян Силвард Атаджян, которой 7-го апреля исполнилось бы 106 лет.

Ее семья была среди армян Киликии из района Суэдии, которые в 1915 году героически сражались против турок. Узнав о готовящейся депортации, армяне окрестных сел поднялись на гору Муса-лер, где 53 дня держали оборону против турецких войск.

«В 1915 году мои сестра, мать и бабушка поднялись на Муса-лер. Мне тогда было всего три года. Отец и брат тоже сражались, и отец приказал матери взять меня и тоже подняться на эту гору»,- рассказывала Силвард в рамках проекта «Арменпресс» к 100-летию Геноцида армян «Свидетель». В 2015 году она перенесла сложную операцию по перелому шейки бедра, однако сумела встать снова на ноги.

Редакция «Арменпресс» выражает соболезнования семье и родным покойной. Она была нашей бабушкой тоже – носительница 105-летней общечеловеческой боли...

Муса-лер находится на берегу Средиземного моря - на территории исторической Западной Армении – на нынешней границе Турции и Сирии. В результате кровопролитных событий 1915 года, связанных с реализацией турецкой программы депортации армянского населения, о мусалерцах услышал весь мир.

Правительство младотурков приказало армянам покинуть их земли, однако, жители Муса-лера, проигнорировав это распоряжение, поднялись на вершину горы и оказывали героическое сопротивление.

Голод, жажда, проливные дожди не сломили дух мусалерцев. А спустя 53 дня они увидели военные суда, а французские «спасатели», в свою очередь, увидели на вершине горы развевающийся флаг со словами «Христиане в опасности: помогите!». Французские и британские корабли спасли 4200 человек, перевезя их с Муса-лера в Порт-Саид, Египет.

После окончания первой мировой войны армянам разрешили вернуться в родные места, однако, в 1939 году эта территория была присоединена к Турции и армяне во второй и в последний раз покинули эти места. Многие обосновались на жительство в Ливане, остальные в Армении, основав здесь село Мусалер.

В числе других на французском судне причалила к берегам Египта и семья Силвард Атаджян.

Силвард вспоминает, как на Муса-лере часть мужчин оставалась с женщинами, а другая часть обеспечивала питанием и боеприпасами сражающихся с турками. «Вечером, обычно, женщины приносили сражавшимся инжир, виноград, хлеб», - рассказывает Силвард Атаджян, и сегодня не сумев сдержать слезы при этих воспоминаниях.

В ее память, несмотря на давность лет и малый возраст, особенно глубоко запали впечатления, связанные с прибытием французских кораблей, благодаря которым их семья после 53 дней лишений и опасности на французском судне, наконец, прибыла в Египет.

Трагические события на Муса лер вдохновили в дальнейшем австрийского писателя Франца Верфеля на создание его исторического романа «40 дней Муса Дага». Эту книгу читали в Европе и евреи, предугадывая свою дальнейшую судьбу: во времена еврейских гетто эта книга передавалась из рук в руки, призывая с оружием в руках оказывать сопротивление нацистам.

Первое издание этого романа на немецком языке вышло в свет в 1933 году, и за два года эта книга была переведена на 36 языков. При создании своего романа Верфель использовал свидетельства очевидцев, информационные материалы, изучал историю, культуру и религию армянского народа.

В 1934 году «40 дней Муса Дага» удостоились международной премии, как лучший роман года.