Время в Ереване: 11:07:36,   2 Февраль

Делегация КНДР вылетела в Москву для консультаций в МИД РФ


Делегация КНДР во главе с руководителем Первого департамента Европы МИД страны Им Чхон Илем вылетела в пятницу в Москву для консультаций с российскими коллегами по актуальным вопросам. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне.

"2 февраля временный поверенный в делах России в КНДР Александр Минаев проводил в пхеньянском аэропорту Сунан делегацию МИД КНДР во главе с руководителем Первого департамента Европы Им Чхон Илем", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице российской дипмиссии в Facebook.



 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации