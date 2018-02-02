Делегация КНДР вылетела в Москву для консультаций в МИД РФ

Делегация КНДР во главе с руководителем Первого департамента Европы МИД страны Им Чхон Илем вылетела в пятницу в Москву для консультаций с российскими коллегами по актуальным вопросам. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне.

"2 февраля временный поверенный в делах России в КНДР Александр Минаев проводил в пхеньянском аэропорту Сунан делегацию МИД КНДР во главе с руководителем Первого департамента Европы Им Чхон Илем", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице российской дипмиссии в Facebook.





