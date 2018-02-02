Израиль нанес удар по посту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

ВВС Армии обороны Израиля нанесли в пятницу удар по наблюдательному посту ХАМАС в секторе Газа в ответ запуск ракеты по территории еврейского государства в четверг вечером. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в поступившем в представительство ТАСС в пятницу коммюнике пресс-службы израильской армии.

"В ответ на ракету, запущенную по южным районам Израиля, самолет нанес удар по наблюдательному посту ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в документе. Военные отметили, что "армия считает движение ХАМАС ответственным за любые враждебные действия, источником которых является сектор Газа".

О жертвах в результате ракетного обстрела и ответного удара сообщений не поступало.

Это третий обмен ударами между радикалами в секторе Газа и израильской армией с начала 2018 года. Запуски ракет по Израилю возобновились после того, как 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства и распорядился начать перенос туда посольства США.

За декабрь по территории Израиля было выпущено около 40 ракет, о жертвах в результате этих обстрелов сообщений не поступало. Армия обороны Израиля за это время поразила в ответ более 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере два палестинца, около 30 получили ранения.





