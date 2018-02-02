В США госпитализировали создателя Человека-паука и Людей Икс

Американский писатель Стэн Ли, создавший комиксы о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, госпитализирован в Лос-Анджелесе, как передает Арменпресс, об этом сообщает портал TMZ.

Источники в окружении 95-летнего писателя сообщили, что он был доставлен в больницу в ночь на четверг с симптомами одышки и нерегулярного сердцебиения. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

В 2017 году писатель по состоянию здоровья был вынужден отменить несколько важных мероприятий. В начале 2016 года Ли признался в значительном ухудшении зрения, из-за которого он потерял возможность читать и писать.