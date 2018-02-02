В Ереване будет построена новая дорога, связывающая северный и южный въезды в город, которая разгрузит центр

Работа над совместным проектом мэрии Еревана и АБР по строительству трассы Давиташен-Аштарак идет в нормальном русле, конец проекта намечен на конец 2018 года. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана в ответ на запрос, уже осуществлена работа по земляному покрытию, строительству опорных стен двухуровневых развязок, мостов, и пр. «Дорожное строительство, проводимое мэрией Еревана, значительно способствовало разгрузке центра города, а начавшееся в апреле 2017 года строительство трассы Давиташен-Аштарак будет иметь важмое значение в этом смысле, составив участок дороги, объезжающей Ереван»,- сообщили в мэрии.

Новая дорога с непрерываемым движением будет иметь 6 полос шириною в 28 м и протяженностью в 5,4 км. Давиташен этой трассой будет соединен с западной частью Ачапняка – Аштаракской трассой. Будет налажена прямая связь улиц Чавуша-Аштаракское шоссе и Алабяна-Егвардское шоссе, что обеспечит непрерываемое светофорами движение на этом участке. Для этого будут построены двухуровневые транспортные развязки.

До начала работ были проведены масштабные раскопки, чтобы проверить археологичееские слои Кармир-блура. Строительство включает в себе новый металлический мост, протяженностью в 257 м над рекой Раздан и дорогу протяженностью в 2,7 км с 2-сторонним движением.

Новая дорога будет оборудована освещением на уровне мировых стандартов – светодиодными лампами (LED). Полностью кольцевую дорогу вокруг Еревана планируется построить к 2020 году.