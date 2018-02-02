Минивэн въехал в толпу пешеходов в Шанхае

Водитель, находившийся за рулем минивэна, который в пятницу утром вылетел с дороги на тротуар и въехал в толпу пешеходов в Шанхае, подозревается в незаконной транспортировке легковоспламеняющихся веществ. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении местной транспортной полиции.

В нем уточняется, что в результате аварии пострадали 17 человек. Все они были госпитализированы с различными травмами.

Инцидент произошел в одном из самых оживленных районов города на пересечении улиц Наньцзинси и Синьчан. В сообщении транспортной полиции говорится, что минивэн, в котором находились баллоны с газом, загорелся, пробил ограждение и въехал в толпу пешеходов на тротуаре возле кофейни Starbucks. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Несколько находившихся в салоне минивэна человек получили ожоги.

По предварительной версии, причиной возгорания послужило то, что водитель курил за рулем.