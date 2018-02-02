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Европейские индексы - 01-02-18


МОСКВА, 2 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.41% и составил 13003.90 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.50% и составил 5454.55 пункта, британский FTSE снизился на 0.57% и составил 7490.39 пункта, российский MICEX вырос на 0.55% и составил 2302.57 пункта, а RTSI вырос на 0.64% и составил 1289.21 пункта.




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