МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:00 2-го февраля на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.

1-го февраля – днем, 2-6-го февраля осадков не ожидается. Закрыт перевал Варденяц.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

На дорогах Сюника, Спитака, Ванадзора, Раздана - местами гололед. Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 22-е января дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось 57 грузовых автомобилей.