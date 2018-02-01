Семилетняя программа модернизации ВС является новой возможностью противостоять вызовам: Шармазанов

Республиканская партия Армении (РПА) позитивно относится к 7-летней программе модернизации Вооруженных сил Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Вопросы безопасности для нас самые важные, и не случайно, что 7-летняя программа модернизации вооруженных сил обсуждалась с участием президента Республики Армения в министерстве обороны, а затем была представлена на заседании Совета безопасности. Программа в основном готова, и я должен отметить, что мы считаем программу положительной», - подчеркнул Шармазанов.

По его словам, 7-летняя программа модернизации Вооруженных сил дает новые возможности для более эффективного противодействия существующим вызовам и модернизации вооруженных сил во всех направлениях.

Шармазанов также добавил, что программа исходит из программы Республиканской партии Армении, напомнив, что партия участвовала в избирательной кампании под лозунгом «Безопасность и прогресс».