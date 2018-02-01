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Озил подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом»


Хавбек «Арсенала» Месут Озил сообщил на своей странице в «Инстаграме» о продлении соглашения с клубом, сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com.

«Горд объявить: я подписал контракт. Еще три года с „Арсеналом“! Это одно из самых важных решений в моей футбольной карьере, поэтому мне пришлось всё хорошо обдумать и посоветоваться с моими близкими. Хорошее требует времени! В итоге я выбирал сердцем. Как всегда говорил, здесь я чувствую себя дома. Я полон мотивации достичь ещё большего в ближайшие годы. „Канонир“ однажды — „канонир“ навсегда!» — написал Озил.

Новое соглашение футболиста сборной Германии рассчитано до 2021 года.




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