CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об отстранении от Олимпийских игр

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба суда.

Спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

CAS удовлетворил апелляции бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой, Людмилы Удобкиной, скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой, конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, саночников Татьяны Ивановой, Альберта Демченко, хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Анны Щукиной и Екатерины Смоленцевой. Спортивный арбитражный суд постановил, что их результаты с Игр-2014 должны быть восстановлены в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил.

Кроме того, апелляции еще 11 россиян были частично удовлетворены - их вина в нарушении антидопинговых правил доказана, однако CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад пропуском Игр-2018.