Из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 9

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 31 января и 1 февраля, раскрыто 9.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков, раскрыто 14 случаев кражи, 6 случаев мошенничества, 4 случая присвоения, 2 случая вымогательства, по 1 случаю похищения человека и причинения телесных повреждений.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи и 1 случай умышленного причинения телесых повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 3 ДТП: 1 человек погиб, 4 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.