Джигарханяна могут выписать к концу недели

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна, который находится в больнице из-за вируса, скоро выпишут. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил его адвокат Евгений Парфенов.

"В настоящее время он абсолютно здоров, все профилактические мероприятия с ним провели и к концу недели могут выписать", — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что госпитализация не связана с инсультом или инфарктом, а вызвана вирусом или простудным заболеванием.