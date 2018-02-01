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Джигарханяна могут выписать к концу недели


Народного артиста СССР Армена Джигарханяна, который находится в больнице из-за вируса, скоро выпишут. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил его адвокат Евгений Парфенов.

"В настоящее время он абсолютно здоров, все профилактические мероприятия с ним провели и к концу недели могут выписать", — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что госпитализация не связана с инсультом или инфарктом, а вызвана вирусом или простудным заболеванием.




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