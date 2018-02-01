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При РЦНК в Ереване создан «Клуб избирателя»


При Координационном совете российских соотечественников в РЦНК в Ереване «Клуб избирателя» создан. Как сообщает Арменпресс, клуб создан в соответствии с Планом реализации мероприятий Россотрудничества по обеспечению  конституционных прав граждан на участие в выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

В Клуб вошли руководители организаций российских соотечественников  проживающих на территории Армении и члены молодежных организаций. На  заседании участники обсудили план работы , утвердили график выездных мероприятий.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года.




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