В 2017 год Армения заняла 111-е место в мире по Индексу демократии (Index of Democracy) в ежегодном докладе организации "The Economist Intelligence Unit" (EIU).

Как сообщает Арменпресс, индекс демократии отражает уровень демократии государства и основан на методологии экспертных оценок и результатах опросов общественного мнения из соответствующих стран, характеризующих состояние 60 ключевых показателей, сгруппированных в пять основных категорий: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, работа правительства, участие в политических процессах, политическая культура.

Согласно докладу, лишь 5% населения мира живет в условиях "полной демократии", 1/2 – неполной демократии, а свыше 1/3 – при авторитарном режиме. Это самый плохой показатель с 2010 года.

Армения в этом списке заняла 111-ое место, оказавшись в ряду «гибридных стран». Индекс демократии за 2017 год продемонстрировал серьезный регресс в контексте глобальной демократии. А само исследование охватило 165 независимых государств.

Азербайджан оказался в списке на 148-е месте в категории "авторитарная страна", а Грузия (79 место) попала в число "гибридных стран". Россия также признана "авторитарной" страной, заняв 135 место.