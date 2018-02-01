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Россия объявила в международный розыск азербайджанца


Правоохранительные органы России объявили в международный розыск 27-летнего азербайджанца. Как сообщает Арменпресс, информация об этом размещена на сайте Интерпола.

В информации говорится, что уроженец Загаталы Мурадлы Анар Ильхам оглу, 1991 г.р., обвиняется в участии в незаконных вооруженных формированиях. По причине того, что Мурадлы покинул Россию, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.




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