В Японии разработали новый метод диагностики болезни Альцгеймера

Ученые из японского Национального центра гериатрии и геронтологии (National Center for Geriatrics and Gerontology) разработали новый метод диагностирования болезни Альцгеймера с помощью высокочувствительного анализа крови, как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе центра.

Этот анализ, для которого необходимо всего 0,5 миллилитра крови, поможет выявить людей, находящихся в зоне риска развития болезни Альцгеймера, говорится в сообщении. В разработке принимали участие также Научно-исследовательская лаборатория масс-спектрометрии Коити Танака и представители австралийского центра по изучению старения (AIBL).

Одним из существенных факторов появления болезни Альцгеймера является отложение в мозге пептида бета-амилоида. Отложение этого пептида начинается примерно за 30 лет до наступления симптомов деменции без каких-либо признаков когнитивных расстройств. Как отмечается в пресс-релизе центра, около 20-40 процентов пожилого населения имеют в мозге значительное количество бета-амилоида. Это не обязательно может привести к болезни Альцгеймера, но эти люди находятся в "зоне риска".

"Новый анализ крови может выявить людей с отклоняющимся от нормы количеством бета-амилоида в мозге с точностью примерно в 90 процентов", — дополняется в релизе.

Генеральный директор Исследовательского института центра Кацухико Янагисава, которого цитирует пресс-служба, заявил, что анализ будет способствовать разработке эффективных лекарств от заболевания Альцгеймера.