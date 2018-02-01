Новый посол Мексики вручила копии верительных грамот главе МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 1 февраля принял новоназначенного посла Соединенных Штатов Мексики в Армении (резиденция в Москве) Норму Пенсадо Морено в связи с вручением копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, поздравив посла с назначением, министр Налбандян выразил надежду, что новоназначенный посол придаст новый импульс развитию армяно-мексиканских дружеских отношений.

Выразив благодарность за прием и добрые пожелания, посол Морено заверила, что приложит все усилия для дальнейшего углубления и укрепления двустороннего сотрудничества.

Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, обменялись мнениями о возможностях дальнейшего расширения связей в ряде сфер, представляющих взаимный интерес.

Собеседники подчеркнули важность активизации контактов в межпарламентском формате, сотрудничества на международных платформах, а также расширения правовой базы.

В ходе встречи был затронут ряд региональных и международных вопросов.

Министр Налбандян проинформировал посла о последних событиях в нагорно-карабахском конфликте и совместных усилиях Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию конфликта.