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СМИ: более 100 мирных жителей погибли с начала операции Турции в Африне


По меньшей мере 104 мирных жителя погибли, 156 получили ранения с начала операции ВС Турции "Оливковая ветвь" в Африне. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал Kurdistan 24 в Twitter со ссылкой на данные госпиталя Африна.

"По данным госпиталя Африна, за минувшие 13 дней турецкого наступления на Африн погибли 104 мирных жителя, еще 156 получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.



 




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