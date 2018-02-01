Мэр Еревана встретился с послом Болгарии

Мэр Еревана Тарон Маргарян 1 февраля встретился с чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в Армении Марией Павловой Цоцорковой-Каймакчиевой.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав посла, мэр придал важность установленным еще с 2008 года дружественным связям между Ереваном и Софией, а также развитию и расширению взаимодействия.

Тарон Маргарян выразил также готовность в рамках полномочий мэрии Еревана содействовать посольству Болгарии и стимулированию совместных программ.

«Ожидаем, что в скором времени наше сотрудничество перейдет на новый этап, результаты которого будут более ощутимыми. Я также убежден, госпожа посол, что в этом деле вы примете активное участие», - подчеркнул Тарон Маргарян.

Выразив благодарность мэру Еревана за теплый прием, посол Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева в свою очередь отметила, что сотрудничество с мэрией Еревана эффективное, в частности выделив сферу образования, в рамках которого установлено активное сотрудничество с ереванской основной школой N131 имени Пейо Яворова. Было также отмечено, что при содействии президента и правительства Болгарии в скором времени в школе откроется полностью отремонтированный и оснащенный современным оборудованием интерактивный кабинет.

«Господин мэр, позвольте выразить благодарность за ваше постоянное содействие и готовность. Наши страны имеют много общего, что может обеспечить новые результаты сотрудничества», - отметила чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в РА Мария Павлова Цоцоркова-Каймакчиева.

В ходе встречи были обсуждены возможности реализации совместных программ также в других сферах и шаги, направленные на активизацию сотрудничества.

В завершении встречи мэр Тарон Маргарян отметил, что в этом году будет рад принять мэра Софии, особенно учитывая, что Ереван отметит 2800-летие основания.