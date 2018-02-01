Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-02-18

ЕРЕВАН, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 февраля, курс доллара США вырос на 0.17 драмa и составил 480.98 драм. Курс евро сократился на 0.32 драмa и составил 598.63 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.56 драм. Курс британского фунта вырос на 5.77 драмa и составил 685.35 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 9.67 драмa и составила 20799.67 драм. Цена серебра сократилась на 0.91 драмa и составила 266.44 драм. Цена платины сократилась на 9.97 драмa и составила 15510.26 драм.