Азиатские индексы - 01-02-18

ТОКИО, 1 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.68% и составил 23486.11 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.84% и составил 1870.44 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.97% и составил 3446.98 пункта, а HANG SENG снизился на 0.75% и составил 32642.09 пункта.