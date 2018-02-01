Крупнейшая компания в сфере онлайн-торговли Amazon стала самым дорогим брендом в мире, говорится в данных опубликованного в четверг ежегодного международного рейтинга 500 самых дорогих брендов Brand Finance, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Amazon стал самым дорогим брендом в мире, опередив Apple и Google в рейтинге Brand Finance. Стоимость этого бренда электронной коммерции за год увеличилась на 42%, до колоссальных $150,8 млрд. Несмотря на то, что Apple заняла второе место в списке, а стоимость бренда выросла до $146,3 млрд после снижения на 27% в прошлом году, будущее компании выглядит мрачным. Google понизился с первой до третьей позиции в рейтинге, с относительно медленным ростом стоимости бренда на 10%, до $120,9 млрд" - говорится в исследовании.

В первую десятку списка также вошли Samsung, Facebook, телекоммуникационный гигант AT&T, Microsoft, американская телекоммуникационная компания Verizon, американская торговая сеть Walmart и китайский банк ICBC. Все участники первой десятки рейтинга были в ней на различных местах и в прошлом году.

В рейтинг 500 самых дорогих брендов попали три российские компании - Сбербанк (129 место; 154 в 2017 году), "Газпром" (315 место; 339 в 2017 году) и "Лукойл" (363 место; 369 в 2017 году).

Amazon - крупнейшая в мире компания, продающая товары и услуги через интернет. От продажи книг и музыкальных пластинок основанная в 1994 году компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям ее сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

Оборот Amazon за прошлый год составил около $136 млрд. В январе журнал Forbes назвал основателя компании Джеффа Безоса обладателем самого быстрорастущего состояния с $98,6 млрд личного капитала, увеличившегося на $33,8 млрд за 2017 год.





