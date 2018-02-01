Израиль выступил против закона о запрете на обвинения поляков в Холокосте

Израиль категорически против решения верхней палаты парламента Польши, который минувшей ночью утвердил законопроект, криминализирующий высказывания о причастности поляков к преступлениям времен Второй мировой войны, включая геноцид евреев, как передает Арменпресс, об этом сказано в заявлении МИД страны.

Внешнеполитическое ведомство Израиля охарактеризовало инициативу, которая теперь поступит на подпись президента, как попытку оспорить историческую правду.

"Израиль категорически против решения польского сената. Израиль со всей серьезностью воспринимает любую попытку оспорить историческую правду. Ни один закон не изменит фактов", — говорится в заявлении МИД страны.

Пакет поправок к закону об Институте национальной памяти грозит тремя годами тюрьмы всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим Рейхом", или иные "преступления против мира, человечности или военные преступления".