Qualcomm расширила сотрудничество с Samsung

Американский производитель микрочипов Qualcomm расширил сотрудничество с одним из крупнейшим клиентов - Samsung Electronics, заключив соглашение на несколько лет о поставке чипов для различных сфер применения, включая мобильные устройства, как передает Арменпресс, об этом The Wall Street Journal.

В рамках соглашения Samsung не будет поддерживать иски регуляторов к Qualcomm в Южной Корее и других регионах, что может упрочить позицию американской компании на апелляции судебных решений о штрафах за последние несколько лет.

Выручка Qualcomm в I квартале 2018 фингода превзошла ожидания рынка, однако компания зафиксировала огромный убыток из-за списания $6 млрд в связи с налоговой реформой в США и $1,2 млрд из-за штрафа Еврокомиссии.

Как говорится в сообщении Qualcomm, чистый убыток за три месяца, завершившихся 24 декабря, составил $5,95 млрд, или $4,03 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $682 млн, или $0,46 на акцию, за аналогичный период 2016 года.