В ближайшие годы мы должны реализовать программы, которые будут направлены на развитие городского туризма: мэр Еревана

Мэр Еревана Тарон Маргарян провел рабочее совещание с аппаратом административного района Арабкир.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в рамках совещания руководитель административного района Арабкир Ованнес Варданян представил отчет работ за 2017 год и программы, намеченные на текущий год. Ованнес Варданян в частности выделил проведенные работы по ремонту муниципальных учреждений, сохранению жилищного фонда, социальному обеспечению, благоустройству дворов и парков, а также работы по озеленению. Было также доложено, что в 2017 году в Арабкире было построено пять зон отдыха. Было также продолжено активное сотрудничество с районами Арцаха и городами-партнерами в сферах социального обеспечения, культуры и спорта.

Среди достижений прошлого года Ованнес Варданян отметил проведенные в административном районе работы, направленные на развитие туризма. В частности была отмечена стартовавшая в прошлом году в Арабкире программа по строительству самого длинного в регионе зиплайна, которая осуществляется в сотрудничестве с частным сектором. В 2017 году в Арабкире был открыт ряд центров обслуживания, сданы в эксплуатацию новые жилищные комплексы.

Представив программы, намеченные на 2018 год, руководитель административного района Арабкир отметил, что помимо работ, проводимых в рамках программ развития, предпринимаются также активные шаги по развитию туризма, сотрудничеству с частным сектором, а также программы по повышению инвестиционной привлекательности. В этом контексте уже в этом году будет сдан в эксплуатацию зиплайн и будет благоустроен прилегающий к нему парк. Было также отмечено, что в 2018 году будет освящена церковь Арабкира.

В целом положительно оценивая проделанную административным районом Арабкир работу, мэр Тарон Маргарян привлек внимание аппарата к работам, направленным на создание инфраструктур в сфере туризма и активизацию инвестиционной среды.

«Ереван еще не полностью раскрыт для туристов и жителей города. В ближайшие годы мы должны реализовать программы, которые будут направлены на развитие городского туризма. Необходимы новые программы, новые направления и подход, поскольку Ереван это не только центр города. Это предполагает создание новых туристических инфраструктур в административных районах Еревана, а также привлечение новых инвестиций. С этой точки зрения в Арабкире есть все возможности. Важны также активное сотрудничество с частным сектором и обеспечение благоприятной среды для инвесторов», - подчеркнул Тарон Маргарян.

Коснувшись вопроса обслуживания граждан, мэр Тарон Маргарян поручил держать под постоянным контролем качество предоставляемых гражданам услуг.

«Сегодня на сайте мэрии Еревана доступен ряд электронных услуг, которые, несомненно, делают обслуживание граждан более доступным и им больше не приходится лично обращаться в аппараты мэрии и административных районов. Следовательно, требую от аппарата быть более инициативным и выступить с новыми предложениями, во благо нашего города и жителей», - подчеркнул мэр Еревана.

Мэр Тарон Маргарян поручил параллельно проводимой мэрией Еревана программной политике, держать также в центре внимания работы по поощрению инвестиций, а также вовлечению частного сектора в программы, проводимы в административном районе.