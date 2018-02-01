На Сицилии за связи с мафией арестовали более 20 человек

Более 20 человек арестованы на Сицилии в рамках борьбы с мафией, в их числе один из крупнейших итальянских предпринимателей в сфере ставок и азартных игр, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Утром в четверг более 200 сотрудников полиции провели операцию по задержанию 23 человек, обвиняемых в отмывании денежных средств, наркоторговле и мошенничестве. Еще восемь человек помещены под подписку о невыезде и находятся под обязательством регулярно отмечаться у правоохранителей

Одним из арестованных стал видный представитель игорного бизнеса Бенедетто Бакки, который, как считает следствие, сумел получить контроль над всей отраслью благодаря поддержке сицилийской "Коза ностра". Бакки вменяется отмывание преступных доходов мафиозных кланов, которые помогли ему создать по всей Италии сеть из более 700 букмекерских контор, приносивших свыше миллиона евро ежемесячно.

Часть этих средств, от 300 до 800 тысяч евро, попадала впоследствии в распоряжение мафиозных структур.