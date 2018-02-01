Действующий председатель ОБСЕ считает полезным увеличение числа наблюдателей ОБСЕ в зоне карабахского конфликта

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Италии Анджелино Альфано поддерживает действия Минской группы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом Альфано заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Оказываем поддержку тому, что делают сопредседатели минской группы ОБСЕ. При этом мы не думаем, что это - единственно возможный формат, однако думаем, что наша позиция продолжает политику предыдущего председателя ОБСЕ (до Италии председательство в ОБСЕ осуществляла Австрия – ред.). Полагаем, что это справедливо", - сказал Альфано.

Кроме того, комментируя увеличение числа наблюдателей ОБСЕ в зоне нагорно-карабахского конфликта, глава МИД Италии подчеркнул, что такого рода поддержка со стороны Организации может быть полезной.

сказал итальянский министр".