Председатель Национального Совета Швейцарской Конфедерации посетит Армению

По приглашению председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна 3-8 февраля Армению с официальным визитом посетит делегация во главе с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом, в составе которой вице-спикеры НС Марина Кароббьо Гушетти и Изабель Море, а также депутаты Виола Амхерд, Тиана Ангелина Мозер, Розмари Куадранти, Марианне Штрайф-Феллер, Сибел Арслан и Адриан Амштутц.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, члены делегации встретятся с президентом Армении Сержем Саргсяном, председателем НС А.Баблояном, премьер-министром Кареном Карапетяном и министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном.

В рамках визита председатель НС А.Баблоян и председатель Национального Совета Швейцарской Конфедерации Доминик де Бюман примут участие в бизнес-встрече Армения – Швейцария.