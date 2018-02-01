Назван неожиданный вред подсолнечного масла

Длительное употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира может привести к серьезным проблемам с печенью, выяснили ученые из Гранадского университета. Как передает Арменпресс, oб открытии сообщается на сайте Medicalxpress со ссылкой на Journal of Nutritional Biochemistry.

Исследователи провели комплексный анализ реакции печени крыс на длительное употребление оливкового и подсолнечного масла, а также рыбьего жира.

Ученые выяснили, что печень была более здоровая у группы крыс, употреблявших в пищу оливковое масло. В свою очередь, подсолнечное масло приводило к фиброзу и ультраструктурным изменениям, а рыбий жир увеличивал окислительные процессы, связанные с возрастом, изменял длину теломер.

Теломеры — концевые участки хромосом, укорачивание которых связано со старением, а удлинение — с возникновением рака.