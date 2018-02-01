Президент встретился с завершающим миссию в Армении постоянным координатором ООН

Президент Армении Серж Саргсян 1 февраля встретился с завершающим миссию в Республике Армения постоянным координатором ООН Бредли Бузетто.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, касаясь прошедших пяти лет пребывания Бредли Бузетто в должности, президент Республики высоко оценил сотрудничество Армении с различными структурами ООН, в частности, с Программой развития. Президент счёл этот период довольно успешным с точки зрения результативности взаимодействия. В реализованных в различных отраслях объёмных работах Серж Саргсян подчеркнул личный вклад постоянного координатора ООН в Армении и выразил ему благодарность, пожелав успехов в дальнейшей работе.

«За эти годы Программа развития ООН стала надёжным и эффективным партнёром правительства Армении. Из успешных программ хочу упомянуть программу модернизации расположенных на наших северных границах контрольно-пропускных пунктов, в результате чего мы имеем пограничные пункты, соответствующие всем критериям. Конечно, я рад, что стартовала и программа модернизации Мегри, что даст нам возможность через определённое время считать полностью решённой задачу модернизации пограничных пропускных пунктов. Я очень высоко оцениваю участие Программы развития в наших избирательных процессах. Вложение этих технических средств, думаю, оказало очень большое позитивное воздействие. Конечно, очень рад той программе, которую вы осуществляете в приграничных сёлах Тавушского марза, направленную на устойчивое развитие уязвимых общин. Хочу также выразить благодарность за программу помощи, которая оказывается сирийским армянам, нашедшим пристанище в Армении», - сказал президент Республики.

Серж Саргсян выразил уверенность, что новый постоянный координатор ООН в Армении проявит в своём деле столько же энергии и преданности, как Бредли Бузетто, ещё больше углубляя партнёрские отношения Армении с ООН.

Бредли Бузетто счёл для себя большой честью и ответственностью работать в Армении и осуществлять отмеченные президентом Республики программы, которые были полезны для Армении и её граждан.

«Надеюсь, что благодаря сформированному доверию, в дальнейшем также ООН продолжит выступать в Армении как структура, к которой правительство РА сможет обращаться по актуальным вопросам, которые требуют беспристрастного партнёра, имеющего всемирный опыт. Кроме того, надеюсь, что мы смогли помочь Армении играть ещё более важную роль в семье объединённых наций, представляя в Нью-Йорке Армению как страну инноваций, страну для занятий предпринимательством и бизнесом, страну, которую можно посетить в качестве туриста», - сказал постоянный координатор ООН в Армении Бредли Бузетто.

Он заверил, что проведённые в Армении годы навсегда останутся в его воспоминаниях, которые полны глубоких и трогательных впечатлений. В конце встречи Бредли Бузетто пожелал Армении и всему региону мира и дружбы.