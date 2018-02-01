Дуров: Apple удалила Telegram из App Store из-за неприемлемого контента

Корпорация Apple удалила мессенджер Telegram из магазина приложений App Store из-за неприемлемого контента, сообщил основатель Telegram Павел Дуров на своей страничке в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы были извещены Apple о том, что неприемлемый контент был доступен нашим пользователям, и оба приложения были удалены из App Store, - написал Дуров. - Как только мы установим фильтры [контента], мы ожидаем, что приложения вернутся в App Store".

О том, что мессенджер Telegram перестал быть доступен для пользователей интернет-магазина App Store, стало известно утром 1 февраля. Официально Apple не сообщала о причинах удаления приложения.





