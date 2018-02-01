В Армении военные химики ЮВО готовятся к конкурсу АрМИ-2018

Военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, готовятся к конкурсу «Безопасная среда», входящему в состав армейских международных игр АрМИ-2018 .

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, подготовка военнослужащих проводится на полигоне «Камхуд» на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря и продлится в течение месяца при порывах ветра более 15 метров в секунду и обильных снежных покровах местности под руководством профессиональных инструкторов.

Военнослужащие отрабатывают нормативы по тактико-специальной, огневой подготовке и вождению с препятствиями на предельно максимальной скорости на современных разведывательных химических машинах РХМ-6 в условиях применения условным противником химического оружия и радиационного заражения местности. Учатся отбирать пробы грунта, растительности и воды в зоне условного заражения с целью обнаружения источников радиоактивного излучения и типов отравляющих веществ

Также химики-разведчики научатся экипировать военнослужащих в военной технике в средства коллективной и индивидуальной защиты, эвакуировать их из горящей боевой машины и оказывать первую медицинскую помощь при удушении отравляющими веществами и ожогах.

К практической подготовке к конкурсу «Безопасная среда» привлечено более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной специальной техники. После проведения в конце февраля отборочного этапа конкурса среди военнослужащих соединения в Закавказье, будет сформирована команда, которая примет участие в окружном конкурсе АрМИ-2018 года в марте текущего года на базе одной из воинских частей военного округа.