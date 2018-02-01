В Ереване совершена попытка взлома 3-х банкоматов

В Ереване ночью 29 января на улице Багратуняц, проспекте Аршакуняц и первой улице Норагавита были повреждены банкоматы, преступники попытались их вскрыть, с помощью технических средств получить доступ к компьютерным системам банкоматов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, были установлены личности предполагаемых преступников и маршрут их передвижения. На проспекте Аршакуняц были обнаружены 21-летний Артур Худинян и 41-летний Ярослав Рожков, оба были задержаны и подвергнуты приводу. При обыске у Рожкова были обнаружены электронные носители информации, 2 пары перчаток, медицинские маски, газовый баллончик со слезоточивым газом, а также складной нож длиной более 25 см. Возле одного из банкоматов найден принадлежащий Рожкову сварочный аппарат.

Возбуждено уголовное дело. Ярослав Рожков и Артур Худинян задержаны.